Boldi: “Ho vissuto il derby con tanta emozione. Vittoria meritata”

Il noto tifoso rossonero ha commentato la bellissima rimonta del Milan nel derby della Madonnina. Ecco le sue dichiarazioni.

Come ha vissuto questo derby? Si aspettava una simile prova da parte del Milan? “Il derby l’ho vissuto con tanta emozione. Il primo tempo del Milan è stato molto difficile, nel secondo tempo ci siamo organizzati e abbiamo completato la rimonta con una vittoria che secondo me abbiamo meritato assolutamente".

Il primo posto è distante solo un punto anche se l'Inter deve recuperare una partita, questa vittoria può essere un punto di svolta della stagione? “Da tifoso del Milan mi auguro che vinca sempre. Penso che questa vittoria possa essere un punto di svolta per la stagione del Milan. Siamo molto vicini all’Inter adesso, anche se abbiamo una giornata in più. Se l’Inter facesse anche un mezzo passo falso potremmo tornare in testa alla classifica”.