Bennacer: “Non abbiamo meritato di vincere, ma dobbiamo rialzarci subito”

Ieri sera il Milanè stato battuto in trasferta dalla Fiorentina per 2-1. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 49esimo grazie al rigore trasformato da Gonzalez. I viola hanno continuato a dominare la partita e alla fine il raddoppio è stato messo a segno da Jovic all’87esimo minuto di gioco. La risposta dei rossoneri è arrivata troppo tardi, con Theo Hernandez che segna la rete del 2-1 soltanto al 90’+5’. Troppo tardi per gli uomini di Pioli, che non riescono a raggiungere nemmeno il pareggio.