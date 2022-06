Altobelli: “Asensio-Milan? Prendere un giocatore dal Real è un affare”

Alessandro Altobelli ha rilasciato un’intervista sulla voce di mercato che vorrebbe Asensio al Milan. Ecco le sue parole.

Le squadre di Serie A sono al lavoro per preparare le proprie rose in vista del futuro campionato. Tra pochi giorni infatti si aprirà ufficialmente il calciomercato estivo, ma sono già iniziate le trattative per accaparrarsi i giocatori. Proprio dei colpi di mercato ha parlato Alessandro Altobelli, campione del Mondo nel 1982, in un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Sulla trattativa tra Asensio e il Milan: “Quando prendi un giocatore dal Real Madrid fai sempre un affare. Magari li è insoddisfatto perché non sente più la fiducia di un tempo ma trovare spazio in quella squadra è tutt’altro che facile. In più è ancora giovane, ha parecchio da dare”.

Sull’arrivo di Lukaku presso i nerazzurri: “Se sposta gli equilibri? Si perché è un campione. Lui e Lautaro sono una coppia perfetta, lo hanno dimostrato nel recente passato. Quello del Chelsea non sembrava il vero Lukaku, a Milano ritroverà la serenità perduta. Ma sono d’accordo con la curva Nord: nessuna contestazione, ma sarà trattato come tutti gli altri giocatori. Va sostenuto come qualsiasi altro giocatore in maglia nerazzurra, ma il consenso se lo dovrà riguadagnare sul campo”.

Sulla squadra neopromossa di Berlusconi e Galliani: “Ha la garanzia di Berlusconi e Galliani, e non mi sembra cosa da poco. Finora hanno fatto un buon mercato ma conoscendoli mi aspetto altri colpi. Per loro sarà importante salvarsi quest’anno e poi migliorare anno per anno. Non mi stupirei se fra poche stagioni li vedremo in Europa”.

Sulla squadra bergamasca: “Molto bene, è una delle più attive. E’ una squadra che ha fatto dei miracoli ma ora va ricostruita e non è semplice. La nuova proprietà e i Percassi sapranno trovare l’alchimia giusta. L’acquisto di Ederson è un ottimo inizio. Si è già messo in luce in A con la Salernitana e ha ampi margini di miglioramento. Un giocatore che farebbe bene con Gasperini secondo me è Joao Pedro, sarebbe utile anche a gara in corso”.

Per chi farebbe follie: “A me piace molto Zaniolo. Ha tutto per essere un grandissimo: tecnica, fisico, duttilità e secondo me potrebbe fare molti più gol di quelli fatti finora”.

Sul possibile arrivo di Romagnoli nel club biancoceleste: “Sarri ha bisogno di difensori, a lui serve ritrovare fiducia: se si farà, il matrimonio funzionerà”.