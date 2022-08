Albertosi: “Il Milan parte favorito. Mi auguro che vinca la seconda stella!”

Enrico Albertosi ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sulla possibilità di vincere il secondo scudetto di fila.

Redazione Il Milanista

Il Milan è pronto a scendere in campo tra quattro giorni, quando inizierà ufficialmente il nuovo campionato di calcio. I rossoneri sono gli attuali Campioni d’Italia e sono consapevoli che tutti gli occhi saranno concentrati su di loro. Per tale motivo gli uomini di Pioli non vogliono sbagliare contro l’Udinese, ma iniziare subito con una vittoria importante per la classifica. I diavoli infatti vogliono conquistare lo scudetto per il secondo anno di fila, ma sarà molto più difficile rispetto alla passata stagione. Durante il calciomercato estivo i vari club di Serie A si sono rafforzati e si prospetta un campionato ancora più avvincente.

In occasione del ritorno in campo della Serie A, Enrico Albertosi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di MilanNews24 e ha commentato il periodo del Milan. Vediamo di seguito le parole dell’ex portiere rossonero: “Le altre squadre si sono rafforzate, è vero, ma questi ragazzi ormai stanno facendo un percorso insieme al loro tecnico da tempo e in campo si trovano a occhi chiusi. In più, proprio perché sono giovani ma supportati da un bel gruppo di senatori, possono migliorare”.

Sulla possibilità di vincere la seconda stella ha detto: “Il Milan parte favorito e mi auguro che arrivi in fondo e conquisti finalmente la seconda stella. Per noi fu una grande emozione conquistare la prima, non tutti i trofei sono uguali: vincere il decimo scudetto è stato particolarissimo e in fondo vengo ancora ricordato per quel successo. E ora, anche se non è facile ripetersi, ho fiducia nella squadra di Pioli. Il punto forte è la difesa, con un grande portiere e due centrali affidabili, e in attacco accanto al talento Leao c’è ancora un certo Giroud. Se De Ketelaere si inserisce bene, l’impresa è a portata di mano. E uno scudetto in cifra tonda non si scorda mai, fidatevi di chi lo ha vinto”.