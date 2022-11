Adani: “Maldini esempio mondiale, le sconfitte non lo hanno fermato!”

Maldini non si è fatto fermare dalle sconfitte: “Le sconfitte, però, non l’hanno fermato e si è andato a prendere quei trionfi che meritava come uomo, come calciatore, come esempio, come bandiera, come dono di Dio nel calcio, per alimentare ed ispirare le generazioni future. Noi siamo fortunati, io mi sento fortunato, ad aver visto Paolo”.