Milan, sono ben tre i profili monitorati per gennaio: la situazione

Il Milan sta pianificando il mercato di gennaio e ha già messo gli occhi su tre possibili rinforzi. Vediamo di seguito la situazione

Redazione Il Milanista

Grazie a questa pausa per il Mondiale il Milanha l’opportunità di pianificare il mercato di gennaio. Sono tanti i fronti sui quali Maldini e Massara stanno lavorando in queste settimane, per donare i giusti rinforzi alla rosa di Pioli. Il nome più caldo per la sessione invernale resta quello di Hakim Ziyech del Chelsea. L’esterno marocchino è impegnato nei Mondiali in Qatar e proprio dalla competizione iridata ha rilasciato delle dichiarazioni un po’ ambigue circa la sua permanenza con i Blues. Il giocatore ha trovato poco spazio con Potter e, se dovesse davvero arrivare Cristiano Ronaldo, sarebbe pronto a cambiare aria. Il Milan si propone per un prestito con diritto di riscatto.

Un’altra zona del campo che i rossoneri devono rafforzare è la mediana. Bennacer e Tonali non possono disputare tutte le partite, perciò è importante trovare un sostituto all’altezza. Tra i giocatori che hanno molta esperienza internazionale c’è Houssem Aouar, che ha il contratto in scadenza a giugno. Il giocatore classe 1998 è un’occasione troppo ghiotta per non pensarci, anche se ha molti pretendenti.

I rossoneri proveranno a prenderlo già a gennaio, con il Lione che chiede 8 milioni per il suo cartellino. Se non si dovesse giungere a un accordo, allora la dirigenza meneghina passerebbe direttamente a trovare un accordo con il giocatore e il suo agente. Altro giocatore che piace al Milan è Noah Okafor, ma il Salisburgo chiede molto per lui ed è improbabile che lo lasci partire a gennaio.