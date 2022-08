Abate: “Abbiamo subìto gol da soli. Dobbiamo migliorare, possiamo farlo!”

Sulla gara: “Buonissimo primo tempo. Siam partiti forte, a parte il gol subito sulla disattenzione su palla inattiva. Cercavamo di far girare la palla e avevamo la giusta aggressività. Poi nel secondo tempo ci siamo fatti cinque gol da soli. Dobbiamo migliorare, questo è un segnale che ci deve far riflettere perché siamo molto leggeri dal punto di vista mentale. Ci vuole ben altro per portare a casa la vittoria, le vittorie. Dobbiamo essere sicuramente più cattivi: siamo troppo leggeri quando difendiamo e non marchiamo a stretto contatto. Dobbiamo da lavorare”.