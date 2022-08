Pioli in conferenza: “Domani out Krunic. Ci aspetta uno scontro diretto”

Mancano poco più di 24ore alla seconda giornata di campionato del Milan, che scenderà in campo al Gewiss Stadium per affrontare la Dea. In attesa del big match, tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà nella consueta conferenza stampa della vigilia. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale :

Sulla gara di domani: "La stagione scorsa sappiamo come è andata e ci ha creato un bagaglio d'esperienza che stiamo portando avanti con entusiasmo e consapevolezza. Siamo alla seconda di campionato, dalla prossima settimana ci sarà un primo tour de force. Abbiamo preparato bene la partita, l'Atalanta è una squadra molto forte, la conosciamo bene. Siamo pronti a mettere in campo il nostro modo di giocare".

Sulla concorrenza: "La concorrenza deve fare bene, se vuoi giocare nel Milan sai che c’è grande competizione. I giocatori devono far questo, allenarsi bene per mettermi in difficoltà. Tutti i miei giocatori meritano di giocare dal primo minuto, ma andranno fatte delle scelte. Poi abbiamo tante soluzioni offensive come Origi, Saelemaekers, De Ketelaere, Giroud che sta meglio. Possiamo rimanere pericolosi per gli avversari".