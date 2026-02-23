Milan, Come sta Loftus-Cheek? Le ultime

Il trequartista del Milan è sotto osservazione speciale a causa del terribile infortunio che lo ha costretto ad uscire in barella

Attimi di paura durante la partita di ieri tra Milan e Parma. Il trequartista inglese Loftus-Cheek è uscito in barella a causa di un infortunio molto grave rimediati ai denti a seguito di uno scontro avvenuto con il portiere del Parma.

A seguito delle indagini mediche condotte, si informa che Loftus-Cheek non ha subito un trauma cranico o una perdita di coscienza. Tuttavia, l’impatto ha provocato la rottura dei denti superiori e dell’osso alveolare della mascella.

Pertanto, il calciatore sarà operato oggi durante la mattina. È ancora da chiarire la gravità dell’infortunio, ma sembra che si trattenga di un fermo significativo. Saranno forniti ulteriori aggiornamenti.