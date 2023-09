Pioli: “Il risultato è stato troppo pesante per come abbiamo giocato”

Cade 5-1 il Milan di Stefano Pioli nell'attesissimo derby della Madonnina. Giroud e compagni si sono dovuti arrendere allo strapotere...

Cade 5-1 il Milan di Stefano Pioli nell'attesissimo derby della Madonnina. Giroud e compagni si sono dovuti arrendere allo strapotere fisico degli uomini di Inzaghi, superiori a più riprese. Scopriamo insieme le parole dei protagonisti di gara nel post partita di Inter-Milan.

Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN:

SUL MATCH?: "Aver preso i gol quando sembrava che potessimo mettere apposto le cose. Anche il secondo gol è stato brutto. Sulle ripartenze siamo stati disattenti. Quando abbiamo accorciato emritamente abbiamo preso il 3-1, che ci ha tagliato le gambe. Dispiace perdere il derby così, ma eravamo in partita fino al 3-1, si può fare meglio e l'Inter è stato più furbo".

GAP: "Nella partita di oggi è stata così. Noi possiamo fare meglio e dobbiamo lavorare sulle situazioni che non siamo stati efficaci. E' normale che si possano avere qualche difficoltà, mi tengo i 70 minuti e gli ultimi 15 sono da rivedere e cancellare, dovevamo rimanere squadra".

SUI CONTATTI: "Nessun commento, l'arbitro ha deciso così, hanno vinto perché sono stati più bravi di noi in certe situazioni. E' chiaro che si parli di approccio, ma nei primi minuti penso che avevamo tenuto palla solo noi".

COSA NON SIETE RIUSCITI A FARE, LORO VI ASPETTAVANO: "Loro sono molto quadrati e difficile da colpire, ci hanno aspettato e lo sapevo. Dovevamo stare più larghi sugli esterni, ma comunque la gara si è indirizzata come volevano gli avversari, abbiamo creato, ma non siamo stati precisi diversamente da loro. Chiaro che possiamo fare meglio, serve velocità, abbiamo trovato spazi".

CAMBI INTER, HANNO FRECCE IN PIU': "Ho fatto i cambi non hanno fatto in tempo ad entrare ed abbiamo commesso un fallo da rigore. L'Inter è forte, ma lo siamo anche noi. Sono sicuro che possiamo giocarci le posizioni di vertice. Abbiamo giocatori nuovi, che non conoscono bene il campionato italiano e cercheremo di fare più in fretta possibile. Vogliamo fare bene martedì sera".

CHAMPIONS: "Nessuno strascico, alleno una squadra matura, saremo in grado di analizzare cosa è andato bene e cosa no. Nessun problema per la partita di martedì. E' andata male, ci dispiace per noi e per i tifosi. Da domani mattina si penserà alla prossima gara per affrontarla meglio. Avremo delle difficoltà, ma dovute dal Newcastle perchè è una squadra forte, ma nessuno strascico. Dobbiamo imparare a crescere anche nelle sconfitte. Il risultato è stato troppo pesante per come abbiamo giocato". E intanto, dopo la pesantissima sconfitta, ecco le pagelle di Tiziano Crudeli: "Così no!!! Terrificanti! Ho una paura tremenda…" <<<

