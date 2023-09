Inter-Milan, le pagelle di Crudeli: “Così no!!! Terrificanti! Ho una paura tremenda…”

Pronti, via e il derby Inter-Milan viene sbloccato da Mkhitaryan, sul tocco del quale il portiere francese non può nulla. Stesso discorso per l'eurogol di Marcus Thuram, per il tris dell'armeno, sul rigore di Calhanoglu e su Frattesi. Insomma, Maignan non ha colpe sulla pesante sconfitta nel derby, ma ha comunque 5 gol sul groppone. VOTO: 5,5