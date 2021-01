Inter-Milan, le parole di Pioli nel post-partita

MILANO – Alle 20.45, a San Siro, Inter e Milan si sono affrontate nei quarti di finale di Coppa Italia. Ed è un derby da gara secca, dentro o fuori. La vincitrice andrà ad affrontare in semifinale una tra Juve e Spal. Queste sono statee le parole rilasciate nel post partita dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

SULLA PARTITA DI QUESTA SERA – Ci spiace molto per essere usciti perchè era una competizione a cui tenevamo. L’inferiorità numerica ci ha complicato la situazione.

SULL’ESPLUSIONE DI IBRA – La prima ammonizione purtroppo ha condizionato Ibrahimovic. Poi, sono adulti e vaccinati. Penso che queste cose possano capitare, bisogna passarci sopra e pensare alla prossima. Cose come la sua espulsione possono capitare. Non mi sento di dirgli nulla.

SUL FUTURO – In 10 è stato tutto più difficile. Poi siamo stati ingenui sul fallo del 2-1. Usciamo da questa sconfitta molto fiduciosi per il futuro. L’unica differenza l’ha fatta l’inferiorità numerica. Dico che in 11vs11 il risultato era aperto, come la partita ed eravamo in vantaggio.

