Verso Inter-Milan, si ferma anche Cuadrado: le ultime sulle condizioni

Non solo il Milan, ma anche l’Inter sta facendo i conti con alcuni infortuni pesanti in vista del derby di sabato pomeriggio

Alla ripresa del campionato il Milansi ritroverà subito ad affrontare i nerazzurri nell’attesissimo Derby della Madonnina. Tuttavia entrambe le formazioni meneghine dovranno fare i conti con alcuni infortuni registrati in questi giorni. In casa rossonera si sono fermati Giroud ed Hernandez con la rispettiva Nazionale, mentre Kalulu non potrà essere impiegato nella stracittadina.

Infortunio Cuadrado — Tuttavia anche in casa Inter si fanno i conti con le condizioni di Cuadrado. Nelle ultime ore ha parlato l’assistente tecnico del ct della Nazionale Colombiana, Amaranto Perea, intervenuto in conferenza stampa. Sulle condizioni di Cuadrado ha affermato: “Ha una tendinite, ha finito affaticato l’ultima partita. Poi in allenamento ha avuto un nuovo risentimento e ora dobbiamo capire le evoluzioni. Non sappiamo ancora se ci sarà (questa notte contro il Cile alle 2.30 ora italiana, ndr), esiste anche una comunicazione diretta fra il nostro staff e l’Inter. Non sappiamo ancora se sarà disponibile”.

