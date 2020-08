Inter, Conte: “Sentiamo la giusta pressione, vincere aiuta a vincere”

Inter, parla Conte

MILANO – Antonio Conte, tecnico dell'Inter, si è così espresso nella conferenza stampa pre ottavo di finale di Europa League: "Sentiamo la pressione giusta, quella che avevamo anche per finire nel migliore dei modi il campionato, nonostante l'abbia vinto qualcun altro. Le ultime tre partite con Genoa, Napoli e Atalanta hanno dimostrato che questa squadra sta facendo tanti miglioramenti. E quindi sono molto contento, mi auguro che domani con il Getafe ci possa essere un altro step, al di là del risultato, per continuare quello che abbiamo fatto. Vincere aiuta a vincere, le vittorie portano autostima, portano consapevolezza. Ma vincere non è mai facile. Se vinci, vuol dire che hai raggiunto un livello che inizia a essere un qualcosa di importante. La vittoria aiuta il processo di crescita a tutti i livelli, singoli e collettivi".