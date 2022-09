Bargiggia: “Osimhen fuori per due partite. A rischio anche contro il Milan!”

Paolo Bargiggia ha parlato dell’infortunio rimediato ieri sera da Victor Osimhen. In dubbio la sua presenza contro il Milan.

Redazione Il Milanista

Ieri sera è andata in scena la prima partita di Champions League del Napoli, che ha vinto per 4-1 la sfida contro il Liverpool giocando in casa al Maradona. Uno dei protagonisti del big match è stato Giovanni Simeone. Il Cholito ha realizzato il sogno di disputare la massima competizione europea e ha segnato anche un gol. Nell’esultare, l’argentino ha baciato proprio il tatuaggio presente sul braccio, rappresentante la Champions League. Durante la partita però c’è stata una nota negativa per il club azzurro. Infatti Victor Osimhen si è fatto infortunato durante la gara ed è costretto a saltare le prossime due sfide dei partenopei.

A dare la notizia è stato Paolo Bargiggia, il quale ha dichiarato: "Il Napoli dovrebbe perdere Osimhen almeno per le prossime due partite: sicuro sabato in campionato contro lo Spezia e probabilmente l’altra in coppa a Glasgow. Prima diagnosi: stiramento all’adduttore. Domani nuovi esami per valutarne l’entità. La speranza è di riaverlo con il Milan". Mister Luciano Spalletti dovrà fare a meno del nigeriano per una gara di campionato e per la seconda di Champions. La speranza del tecnico azzurro è di riaverlo per lo scontro diretto contro il Milan.

L’allenatore partenopeo ora continuerà a fare affidamento su Simeone. Il giovane argentino ha dimostrato infatti di trovarsi in una buona condizione fisica e di avere una motivazione molto alta. Per gli azzurri sarà fondamentale continuare a far bene dopo l’ottima prestazione di ieri sera. Da parte loro i rossoneri guardano incuriositi all’evolversi della situazione in casa Napoli. Lo scontro diretto contro i partenopei è in programma il 18 settembre alle 20:45. L’assenza dell’attaccante nigeriano sarebbe soltanto un punto a favore del Milan Campione d'Italia, anche lui alle prese con delle assenze importanti. Notizia delle ultime ore è l’operazione di Alessandro Florenzi, che verrà effettuata in Finlandia proprio oggi pomeriggio.