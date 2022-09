Thiaw in conferenza: “Voglio dimostrare di essere all’altezza del Milan!”

Tra pochi minuti avverrà la conferenza stampa di presentazione di Malick Thiaw, il nuovo acquisto del Milan. Seguiamola insieme.

Come ha recepito il simbolo del Milan fino ad oggi: “Io ho iniziato a giocare molto presto, per strada con i miei amici. Ho iniziato a giocare poi per dei club importanti. Essere qui mi dà una felicità importante, ma lo vedo anche come un onore”.

Sugli obiettivi: “Sono un giocatore che si pone sempre degli obiettivi, perché sono ambizioso. Essere qui è già un grande risultato, ma voglio continuare a crescere. Sono che c’è un grande allenatore e grandi giocatori, ma io voglio crescere, migliorarmi, imparare la lingua e essere sempre disponibile”.

Sue qualità: “Penso di essere forte, bravo nei contrasti, nei duelli aerei, ho un fisico che mi aiuta. Penso che siano questi i miei punti di forza come giocatore”.

Su Maldini: “è un grande emblema. Il Milan ha sempre avuto ottimi difensori, come Maldini e Nesta. Da piccolo anche se non ero un difensore, seguivo i grandi giocatori della difesa e negli scorsi anni ho seguitole partite del Milan e della Serie A”.

Sull’essere acquistato definitivamente e non in prestito: “Naturalmente voglio esprimere il mio grazie per la formula con cui sono arrivato al Milan. So di essere solo all’inizio e di dover dimostrare tutto il mio valore, in ogni allenamento e in ogni partita. però capisco che sì è un grande investimento da parte del Milan”.

Con chi ha già legato: "Tutta la squadra mi ha accolto molto bene. Non parlo italiano, ma voglio impararlo. Con tutti parlo in inglese e c'è Kjaer che parla tedesco".

Su Pioli: “Per me qua è tutto una novità ogni allenamento è intenso, con una forte impronta tattica. Sono qui da una settimana ma ho imparato già molto della tattica italiana, che è diversa da quella tedesca”.

Cosa fare per essere inserito nella lista Champions: “Io penso che non basti un motivo convincente per farmi inserire nella lista. Devo mettere in mostra un pacchetto di qualità: cercherò di dimostrare la mia aggressività e la mia forza, così da convincere Pioli e magari farmi inserire nella lista a partire da gennaio”.

Se prova orgoglio per essere stato seguito a lungo dal Milan: “Si, è una bella conferma per me. perché si c’erano già stati incontri e telefonate in inverno. Io la vedo come una conferma del lavoro duro fatto nell’ultimo periodo”.

Su San Siro: "Ho debuttato a San Siro contro l'avversario peggiore in una partita che ha un valore enorme. È stata una esperienza enorme, in uno stadio tutto esaurito... Senza nulla togliere ai tifosi dello Schalke04 è stata una esperienza enorme per me. Spero sia stata di buon auspicio visto che abbiamo giocato così bene nel derby".

Come si pronuncia Thiaw: “Il mio cognome si pronuncia come “ciao” in italiano. Mentre i miei compagni mi chiamano Malik, per cui non c’è problema (ride, ndr)”.