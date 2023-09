RIVIVI IL LIVE – Jovic: “In famiglia son tutti milanisti. Papà: non ti deluderò”

Il nuovo centravanti del Milan Luka Jovic si presenterà alle 14 in sala stampa. Noi del Milanista seguiremo il live per voi!

Alle ore 14 parlerà Luka Jovic in conferenza stampa. Il centravanti si presenterà da nuovo giocatore del Milan.

ORE 14 - INIZIO

Sulla trattativa estenuante con il Milan

“E' un grande onore poter giocare per un club come il Milan. Il mio primo desiderio era venire qui. Ho deciso di aspettare questo club per tutta estate e tutto questo ha pagato. Era da anni che potevo venire qui. Anche tre estati fa potevo arrivare. Poi le cose non si sono messe giuste. Quest'anno invece si ed eccomi qui”.

Su Giroud

“Olivier è un grande giocatore. È il migliore cannoniere della Francia e poi ha giocato in grandissime squadre. Quando dovrò sostituirlo cercherò di fare del mio meglio”.

Ancora sulla trattativa di mercato

“Ero pronto a rimanere a Firenze ma ho voluto attendere che si creasse l'opportunità di venire al Milan”.

Sul passo avanti nella sua carriera

“Ho avuto un crollo quando arrivai al Real Madrid. Ora invece credo di essere fortuna e maturità per potermela giocare al top”.

Sul poter giocare titolare

“Penso che mi servirà un po' di tempo per entrare in condizione. Dovrò lavorare con molto impegno. Ho già cominciato a lavorare però devo ancora lavorare”.

Su Stefano Pioli

“Mi ha detto che crede in me e che sono un giocatore di qualità. Devo ascoltare le sue richieste. Per me èun grande piacere lavorare con lui”.

Su cosa non ha funzionato in passato

“Non vorrei usare questo termine. Gli altri si aspettavano sempre tanto da me però per esempio la scorsa stagione ok avrei potuto fare meglio, ma potevo fare anche peggio. Quest'anno cercherò di migliorare questi numeri”.

Sul rapporto con il padre

“Mio padre è stato molto importante. Come mia madre. Hanno fatto di tutto per me. Da piccolo mi allenavo con mio papà. Ora ci sentiamo ogni giorno. Mi auguro di non deluderlo”.

Sulla pressione

“Sono pronto per battere la pressione. Nel calcio devi abituarti alla pressione. Tutto cambia in fretta e quando giochi in un grande club devi essere abituato a questa pressione”.

ORE 14.16 - FINE CONFERENZA STAMPA

di Sergio Poli

