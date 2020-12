Infortunati – Ecco quando Pioli riavrà la rosa completa

MILANO – Domani il Milan inizierà a preparare la quindicesima giornata di Seria A, dove affronterà il Benevento. Un match non facile visto i precedenti contro gli irpini: 1 punto in due partite. Una partita delicata che la squadra di Stefano Pioli vuole vincere per mantenere il primato in classifica ma dovrà fare i conti con la lunga lista di infortunati, dalla quale potrebbe uscire Simon Kjaer. Il danese oggi ha partecipato alla seduta facoltativa, con tutto il gruppo e domenica potrebbe essere titolare. In dubbio, invece, la presenza di Samu Castillejo. L’esterno spagnolo è uscito nell’ultimo match del 2020 contro la Lazio per un indurimento al flessore, ma proverà ad essere a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta in Campania. Ancora out Zlatan Ibrahimovic.

LA LISTA DEGLI INFORTUNATI DEL MILAN E IL LORO RITORNO IN CAMPO

Come già detto Pioli spera di recuperare qualche giocatore per il match di domenica contro il Benevento. Il tecnico parmense spera di riavere Simon Kjaer. L’ex Atalanta e Roma ha riportato una lesione di primo grado al retto femorale della coscia destra. Se non recupera per il match contro gli irpini, sicuramente sarà a disposizione per il match della Befana contro la Juventus. Sarebbe importante per Pioli recuperare il danese visto che Matteo Gabbia è ancora fermo ai box per una lesione distrattiva di primo/secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il classe ’99 dovrebbe tornare a disposizione solo a fine gennaio. Se le previsioni dovessero essere confermate il centrale salterà le partite conto Benevento, Juvenuts, Torino, Cagliari, Atalanta, Bologna e il match di Coppa Italia contro i granata. Chi tornerà prima del centrale è il mediano Ismael Bennacer. L’ex Empoli ha riportato una lesione del muscolo femorale destro e dovrebbe rientrare a disposizione a metà gennaio. Più o meno nello stesso periodo tornerà tra i convocati anche Zlatan Ibrahimovic, dopo la soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Gli infortunati nei prossimi giorni si sottoporranno a nuovi controlli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<