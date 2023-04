Milan, le informazioni sui biglietti per le sfide con Cremonese e Lazio

La società rossonera ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per le gare contro i grigiorossi e i biancocelesti di inizio maggio

Sale sempre di più l'attesa per la grande sfida di Champions col Napoli di stasera. In palio ci sarà una semifinale che vale moltissimo. Intanto la società ha reso note le informazioni sui biglietti per le sfide di inizio maggio. I rossoneri infatti apriranno il mese con due gare interne. Il comunicato ufficiale: "Il mese di maggio inizierà con il Milanimpegnato in due partite casalinghe consecutive, contro Cremonese e Lazio, sfide valevoli rispettivamente per la 33ª e la 34ª giornata di Serie A. L'ultimo precedente a San Siro tra Milan e Cremonese risale al maggio 1996 con i rossoneri che si sono imposti con un roboante 7-1; mentre contro la Lazio di Sarri sarà un big-match dal sapore di alta classifica.

MILAN-CREMONESE

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Cremonese sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: da martedì 18 aprile alle 12.00 a mercoledì 19 aprile ore 23.59, gli abbonati potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti aggiuntivi, nei settori disponibili a listino dedicato.

Vendita libera: da giovedì 20 aprile ore 12.00.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Cremonese parte da 14€ nella fase abbonati e da 19€ in vendita libera. Inoltre, è attiva la Promo Friends – nei settori indicati a listino – che offre la possibilità di aggiungere un biglietto a 1€ per ogni biglietto intero acquistato.

MILAN-LAZIO

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Lazio sono disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

Fase abbonati: da mercoledì 19 aprile alle 15.00 a giovedì 20 aprile ore 23.59, gli abbonati potranno acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili a listino dedicato.

Vendita libera: da venerdì 21 aprile ore 12.00.

PREZZI E PROMOZIONI

Il costo dei biglietti per Milan-Lazio parte da 21€ in fase abbonati e da 24€ in vendita libera. Inoltre, in fase di vendita libera, presso Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket saranno attive le promozioni dedicate agli Under 16, che potranno acquistare i biglietti a partire da 19€ nel settore Primo Verde Family.

CLUB 1899

Club 1899 è l'esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive dello stadio di San Siro. Anche per Milan-Cremonese e Milan-Lazio è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.

DATE E ORARI

AC Milan ricorda che la data e l'orario di inizio di Milan-Cremonese e di Milan-Lazio non sono ancora stati ufficializzati e sono pertanto plausibili di anticipo e/o posticipo rispetto all'indicazione riportata sul biglietto acquistato, che rimane comunque valido per l'accesso allo stadio".