Napoli-Milan, Pioli e Kjaer a MTV: “Piccolo vantaggio, ma ci aspetta una gara di altissimo livello”

Le parole del tecnico rossonero e del difensore danese alla vigilia della sfida di Champions League del Maradona Napoli-Milan

Il grande giorno è ormai alle porte: domani sera al Maradona andrà in scena il quarto di finale di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan. La sfida più pesante della stagione finora. Probabilmente, la partita più prestigiosa e importante della carriera di mister Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, insieme al difensore Simon Kjaer, ha presentato la super sfida ai microfoni di Milan TV.

"Siamo motivatissimi, concentratissimi, determinatissimi per raggiungere il passaggio del turno. Ci aspettiamo un ambiente completamente diverso rispetto alla partita di campionato giocata a Napoli. Ma questi ambienti ci danno grandi motivazioni e grande carica. Cambiamenti rispetto alle due sfide precedenti? Probabilmente qualcosa cambierà, sia nelle nostre posizioni, sia in quelle dei nostri avversari. Comunque ogni partita fa storia a sé. È strano incontrarci tre volte nel giro di pochi giorni, ma meno male che è così. Sarà una partita esaltante, ci giochiamo la possibilità di arrivare in semifinale di Champions League. Quindi sarà una partita di alto livello. Che sia di qualità, attenzione, determinazione, intensità o energia, sarà sicuramente una gara di alto livello”.

"La fiducia c’è tutta e ci deve essere. Siamo consapevoli delle nostre qualità, non tanto perché abbiamo già vinto contro il Napoli, ma perché conosciamo quello che è il nostro modo di giocare e le nostre caratteristiche. Certamente scenderemo in campo con grande fiducia. Abbiamo un piccolissimo vantaggio, ma il Napoli quest’anno soprattutto in Champions League ha segnato una media di tre gol nelle partite in casa. E' successo contro avversari come Eintracht, Rangers, Ajax e Liverpool. Un piccolo vantaggio ce lo siamo presi, ma sarà una qualificazione ancora tutta da meritarsi e conquistarsi sul campo. Dovremo sicuramente disputare una partita di altissimo livello”.

"Fase difensiva? Il lavoro della squadra in fase di non possesso è un lavoro di squadra, non di un solo reparto o dei singoli difensori. Se lavoriamo tutti insieme, con comunicazione, con determinazione e con una forte pressione sul portatore di palla avversario, allora riusciamo a facilitare il compito dei nostri difensori”.

Ecco invece le parole di Simon Kjaer, sempre ai microfono di MTV: "Queste sono le partite che mi danno le motivazioni per allenarmi ogni giorno. Sarà una grandissima partita per la squadra, forse una delle più belle della mia carriera. Dobbiamo essere compatti, scivolare insieme, anche nei momenti difficili come i primi 10 minuti dell'andata. Bisogna capire come uscire da questi momenti difficili: su questo siamo cresciuti tanto. Osimhen? Non cambierà tanto. E' un giocatore di grandissime qualità, molto veloce e molto fisico. Ha fatto una stagione fantastica. Ci siamo preparati su di lui, però la base resta la stessa. Difendiamo tutti e attacchiamo tutti. Dobbiamo essere messi bene in campo. Li abbiamo battuti le ultime due volte e sappiamo che possiamo batterli di nuovo anche domani. Incontriamo una squadra forte, ma noi siamo il Milan. Loro cambieranno sicuramente qualcosa, perché hanno perso le prime due partite. Domani secondo me saranno ancora più aggressivi in casa loro e noi dovremo essere pronti. Tutto lo stadio li spingerà ad essere alti e aggressivi. Noi dobbiamo far vedere il carattere e avere il coraggio di giocare, perché abbiamo le qualità per farlo".