Incocciati: “Lopetegui? Il suo nome fatto per vedere la reazione dei tifosi”

L'ex giocatore e tecnico Beppe Incocciati ha parlato dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter...

Lorenzo Focolari Redattore 30 aprile 2024 (modifica il 30 aprile 2024 | 14:19)

In esclusiva a Tutto Mercato Web Radio durante Maracanà ha parlato l'ex giocatore e tecnico Beppe Incocciati che ha detto: “Come valuto Lopetegui al Milan? Nome buttato lì per vedere la reazione della piazza. Obiettivamente, se fosse così dovremmo aspettare la campagna acquisti”.

Ancora le sue parole — “Il Milan ha necessità in tutti i reparti per creare una struttura importante vista la sua storia. Ci vogliono innesti di spessore. Non so se il Milan possa garantire a Conte giocatori di alto livello come lui vuole".

