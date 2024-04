Nuovo allenatore Milan, Di Marzio dà la news in diretta: “Mi risulta che…”

Una scelta da non sbagliare. Questo è il mantra dei vertici del Milan per quanto riguarda la decisione sul prossimo allenatore rossonero . Un tecnico che avrà l'importantissimo e pesante compito di aprire un nuovo ciclo che sia più ambizioso e più vincente di quello di Stefano Pioli . La scelta, solo qualche ora fa, sembrava scontata, con Julen Lopetegui promosso da dirigenza e proprietà del Milan. Tanto che i rossoneri avevano già trovato un accordo di massima con l'allenatore spagnolo, con il quale si sarebbero anche fatti i primi discorsi legati al mercato estivo del Milan .

L'insurrezione dei tifosi rossoneri però ha frenato il tutto. Gerry Cardinale, colpito dalla forte reazione del popolo milanista, ha fatto qualche passo indietro rispetto alla pista Lopetegui, rimettendo tutto in discussione. Ecco perché ora tornano di moda diversi nomi per la panchina del Milan. Dal sogno dei tifosi rappresentato da Antonio Conte, a Thiago Motta che il Diavolo potrebbe provare a soffiare alla Juventus. Passando poi per tantissimi altri profili accostati al club di Via Aldo Rossi. A tal proposito, il noto esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio ha rivelato alcune news in diretta Sky su Lopetegui e sulle possibili alternative per il Milan <<<