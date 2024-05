Impallomeni: “Conceicao? Non capisco più nulla, è rispuntato pure Conte”

L'ex calciatore ed ora opinionista Stefano Impallomeni ha parlato del Milan ma non solo. Ecco le sue parole...

Lorenzo Focolari Redattore 8 maggio 2024 (modifica il 8 maggio 2024 | 17:37)

In esclusiva a TMW Radio ha parlato Stefano Impallomeni che ha detto: “Milan, se sono ore decisive per Conceicao? Non ci capisco più nulla, ho visto che si è rifatto anche il nome di Conte".

Ancora le sue parole — “Se Donnarumma sarà titolare all'Europeo? Molto probabilmente partirà lui, la concorrenza però si è fatta sotto e non ha la comfort zone di prima. Vicario spinge, ma credo che parta lui. Come personalità si può discutere, anche tecnicamente, ma gioca al PSG. Secondo me è ancora molto giovane ma gioca da una vita. Deve convincersi che per tenere questo livello e aumentarlo deve lavorare in un certo modo".

