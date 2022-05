Impallomeni: “Leao è immarcabile e decisivo, può diventare un fenomeno”

L'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Rafael Leao intervenendo a Tutto Mercato Web durante Maracanà

In esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà ha parlato l'ex calciatore Stefano Impallomeni che ha detto: "Credo che dopo le vittorie, arriva il difficile, perché devi confermarti. Puoi montare e smontare una squadra ma devi essere preparato ad altre soluzioni . In passato abbiamo visto cosa ha fatto la Juve vendendo Zidane, puntando su Buffon, Cannavaro e Thuram... Più decisivo Leao o Perisic? Perisic è un giocatore straordinario, un leader. Leao però è un prospetto da Real o City, ha strappi mostruosi. Deve avere degli spazi per esprimersi, se gioca così è immarcabile ed è decisivo. Se riesce a non distrarsi e diventa più cattivo agonisticamente, diventa un fenomeno ". Queste le parole in esclusiva durante il consueto programma targato Maracanà dove ha parlato l'ex calciatore Stefano Impallomeni.

Durante Stadio Aperto su Tutto Mercato Web ha parlato Roberto Cravero che sulla corsa Scudetto ha detto: “Le attenzioni sono tutte a Reggio Emilia, il Milan ha due risultati su tre: il modo di preparare le partita è diverso. La condizione fisica sarà determinante e il Milan sta bene . I rossoneri hanno trovato un gran portiere, con pochi errori e parate da fenomeno. Kalulu invece ha fatto vedere grandi miglioramenti. Lo abbiamo visto poco da centrale, considerandolo un terzino. Poi, dopo gli infortuni, ha reso al massimo. Saper far dare il massimo a chi ha giocato poco è la dote di un allenatore. In tanti hanno avuto un rendimento inaspettato”.

“Non diamo tutte le colpe a Radu, è stato chiamato a giocare in una partita difficile… ricordo però anche il rigore di Dimarco con l’Atalanta… In realtà lo Scudetto è stato perso nel derby. Che bilancio per Inzaghi? Positivo, ma aveva la squadra più forte per vincere lo Scudetto. Di sicuro le due coppe non devono passare in secondo piano”. Queste le parole durante Stadio Aperto su Tutto Mercato Web dove ha parlato Roberto Cravero.