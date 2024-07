Impallomeni: “Vedrei bene Morata al Milan, torna in Italia volentieri”

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Alvaro Morata in ottica Milan dopo la partita della Spagna di ieri

In esclusiva a TMW Radio ha parlato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni che ha detto: “Morata, il Milan sembra aver scelto lui. C'è stato un nuovo sfogo, quindi credo che magari potrebbe tornare volentieri in Italia”.