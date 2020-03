Il DS del Monza: “Non escludiamo l’arrivo di Ibrahimovic”

Le voci di mercato riguardanti il futuro Zlatan Ibrahimovic non si placano e accanto al tormentone resta o non resta al Milan, da qualche settimana si è affiancato quello della possibile alternativa. La prima è il Napoli dell’amico Gattuso, la seconda è il Monza di proprietà di Silvio Berlusconi e del sempre presente ad Adriano Galliani, rimasto molto attaccato al campione di Malmö.

A questo proposito si è espresso a Binario Sport il direttore sportivo della squadra brianzola Filippo Antonelli, il quale si è dichiarato convinto della fattibilità del clamoroso passaggio.

“Ibra è un grande campione e questa proprietà può fare di tutto”, ha detto. “Lui è talmente forte che non può essere non funzionale ad un progetto. Mi sento quotidianamente con Galliani, scout ed agenti, nonché giocatori esperti per portare a breve il club in A”.

Al momento l’equipe allenata da Brocchi si trova in vetta alla classifica di Lega Pro con 16 punti di vantaggio sulla Carrarese e dunque ormai proiettata alla promozione in B.