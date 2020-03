Rinascere dalle stelle: il piano del Milan per i 4 gioielli del (suo) mercato

Milan, le ultime su Donnarumma, Romagnoli, Theo Hernandez e Rebic

MILANO – Con il calcio mondiale in pausa a causa dell’emergenza coronavirus, le squadre ne stanno approfittando per iniziare a pianificare al meglio la prossima stagione, a cominciare dalla progettazione delle strategie del vicino mercato estivo. Anche il Milan, per l’appunto, sta valutando attentamente le varie situazioni e, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra aver già messo le cose in chiaro: le stelle della rosa rossonera non verranno cedute.

RINNOVO GIGIO – Il caso più spinoso in casa Milan riguarda certamente quello relativo al rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il quale ha il contratto in scadenza a giugno 2021; Maldini e Boban, prima del caos societario, spingevano per l’accordo urgente con Raiola, ma la situazione, come sappiamo, è degenerata. A questo punto, secondo quanto riportato dalla Rosea, bisognerà capire cosa vorrà fare l’ad Ivan Gazidis; l’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione di Donnarumma rende tutto più complicato e quindi la sua cessione in estate, per evitare di perderlo un anno dopo a zero, è uno scenario possibile, così come lo è anche il rinnovo.

CERTEZZA ROMAGNOLI – Come Gigio, Alessio è assistito da Raiola, ma, al contrario del portiere, il capitano ha il contratto in scadenza nel 2022. C’è tempo, dunque, per trattare, quando il nodo da sciogliere sarà lo stipendio del giocatore, soprattutto se dovesse essere ritoccato verso l’alto (Romagnoli guadagna 3,5 milioni all’anno).

RESISTENZA THEO – Tra le note più positive di un’annata complicata vi è sicuramente Theo Hernandez; il terzino rossonero, arrivato in estate dal Real Madrid, si sta affermando come uno dei migliori nel suo ruolo nel panorama europeo e potrebbe ricevere diverse offerte dai top club in estate. Il Milan, comunque, farà di tutto per trattenerlo.

Nel 2020, Ante Rebic è stato tra i protagonisti assoluti in Serie A, con ben 7 reti tra Campionato e Coppa Italia. Il croato è in prestito al Milan fino a giugno 2021, ma la dirigenza rossonera dovrà sin da subito trattare la cifra del riscatto (compresa tra i 25 e i 40 milioni di euro) con l'Eintracht Francoforte.