Calciomercato Milan / Idea last minute per la difesa, arriva un ex Juve

Proprio in queste ore viene confermata un'idea last minute per la difesa rossonera. Ecco tutti i dettagli sulla prossima e possibile firma

L'ultimo nome inserito sulla lista del club di Milano è Demiral. Il difensore turco ha firmato meno di mezza stagione fa in Arabia Saudita, ma la sua esperienza in questo nuovo calcio pare non decollare e proprio per questo motivo si cerca anche un'altra possibile soluzione. La società rossonera sta verificando la fattibilità dell'operazione, ma ricordiamoci che il problema più grosso sono sicuramente le enormi spese per il contratto. In questo modo si parla di un calciatore (salvo sforzi economici) praticamente intrattabile. Ma non è finita qua. Terremoto Milan, sta girando una news da brividi: "Offerta folle" <<<