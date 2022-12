Ibrahimovic: “Segnare? Godo di più a portare i compagni al mio livello”

Sentiamo le parole di Zlatan Ibrahimovic

"Cosa chiedo ai giovani? Ai giovani chiedo sempre se davanti al portiere con un compagno segna o fa assist. Se mi dice sì, gli rispondo che 'con me è difficile che giochi', perché l'assist vale come un gol, quella è la mentalità giusta. Ci sono poi dei giocatori che puntano solo al gol, ma per me così non godi uguale, non sei completo, sei più completo se porti un compagno al tuo livello". Queste le parole in esclusiva durante la terza puntata del format "On the pitch", programma prodotto da MilanTV, dove ha parlato il centravanti svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic che ha parlato dei giovani di oggi e lo ha fatto come sempre a modo suo.