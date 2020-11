Ibrahimovic out, ma la media vittoria senza di lui è altissima

MILANO – La partita di ieri contro il Napoli ha regalato al Milan il primato in Serie A. Certo il prezzo è stato alto: l’infortunio a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è costretto a stare fuori dai campi per almeno 15 giorni. Eppure, nonostante la sfortuna, la squadra di Pioli può tirare un sospiro di sollievo. Nel 2020, da quando l’ex L.A. Galaxy è tornato a Milanello, il club di via Aldo Rossi non ha mai perso nelle 9 partite che il campione svedese è stato costretto a saltare. Senza di lui il Milan ha registrato 6 vittorie e 3 pareggi: una percentuale altissima, il 66,7%. E c’è da ridere se si pensa che con lo svedese in campo invece la percentuale è leggermente più bassa: 63,3%. La Fiorentina, prossima avversaria, è avvisata.