"Sono certo che nei prossimi quattro anni conquisteremo qualcosa, non inizio mai con l'intento di perdere, c'è bisogno di ottenere vittorie e dobbiamo impegnarci per farlo rapidamente. Abbiamo un atteggiamento positivo, conosco bene i giocatori". Così Roberto Mancini è tornato a ricoprire il ruolo di ct della Nazionale, in occasione del raduno per i quattro impegni in Nations League contro il Belgio, due sfide con la Turchia e una contro la Francia. "Sono estremamente contento, qui abbiamo condiviso tantissimi momenti straordinari", ha sottolineato Mancini, il quale ha voluto commemorare Sandro Mazzola prima dell’incontro con i giornalisti. "Desideravo unirmi al lutto di tutta l'Italia per la perdita di una leggenda".

"Per quanto riguarda Malagò? Lui è molto sereno, noi dobbiamo focalizzarci sul fare bene e vincere la prima partita contro il Belgio, non sarà una sfida facile". Queste sono state le parole di Roberto Mancini a Coverciano quando ha risposto a una domanda riguardo le sue preoccupazioni per la situazione incerta che coinvolge il presidente della Figc Giovanni Malagò e il rischio di commissariamento della Federazione.