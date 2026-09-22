Carlo Pellegatti, giornalista, ha affermato sul suo canale Youtube a seguito della vittoria del Milan per 3-0 contro il Lecce

"Mi sono divertito davvero, finalmente ho provato piacere, al di là del punteggio di 3-0 e della nostra posizione in classifica. Il nostro amato Milan, soggetto di molte critiche, che in alcuni casi sono anche giustificate vista la qualità delle prestazioni, si trova attualmente a 11 punti, con una media superando i 2, a soli due punti dalle squadre come Lazio, Roma e Inter. È una posizione rilevante. Potrebbe essere che molti non avessero fiducia, considerando che il calendario prevedeva tre trasferte e due gare casalinghe, con le trasferte contro Juventus e Lazio: stiamo parlando di due tra le formazioni di vertice.

Questo ci consente di affrontare alcune settimane in modo sereno. Oggi il Milan si allenerà e poi godrà di sette giorni di relax; mi pare che siano rimasti in sette a Milanello. Poiché il Milan affronta due o tre mesi molto impegnativi, è fondamentale partire con una buona solida base prima di recarsi a Sassuolo, affrontare l'Atalanta, andare a Udine (che è sempre complesso), e poi giocare contro il Bologna e partecipare al derby. La base è presente: il Milan non ha subito sconfitte, ha pareggiato a Roma contro la Lazio e ha pareggiato con la Juventus. In un attimo possiamo affermare di essere soddisfatti. Riflettendo su questa vittoria contro il Lecce per 3-0, posso dire che abbiamo assistito a tre gol di estremo valore. Il passaggio di Pavlovic e poi, signori, il tocco di Christian Pulisic".