Massimo Orlando ha espresso le sue opinioni sulla performance del Milan nella partita di ieri contro il Lecce

Nell'intervento pomeridiano su TMW Radio,ha discusso i principali temi dell'ultimo fine settimana di Serie A, offrendo anche un commento personale sulla squadra di Ruben Amorim, che ha trionfato in maniera convincente contro il

Ci sono segnali positivi da Juventus e Milan?"Il Milan ha mostrato i cambiamenti apportati da Pulisic, che ha portato qualità, vivacità e pericolosità che prima erano assenti. Anche Ramos ha disputato una partita migliore. Se il Milan continuerà a seguire la giusta direzione, avrà la possibilità di competere per la Champions. Ho notato alcuni progressi, anche da parte della Juventus, ma è necessaria continuità. Serve un equilibrio che attualmente scarseggia".

Sulle frequenze di TMW Radio, Foscale ha elogiato il gioco del Milan

Nel pomeriggio di TMW Radio, l'AD di Top Player Academy,, ha commentato il Milan dopo la convincente vittoria di ieri contro il Lecce: "Il Milan sta mostrando un gioco di alto livello. Amorim è molto astuto, sia dal punto di vista tattico che nell'adattarsi al calcio italiano. Sta cominciando a comprenderlo meglio e sta ottenendo ottimi risultati. Il pareggio contro la Juve è stato positivo, una giornata sfortunata come quella contro il Benfica può capitare, ma la reazione avuta contro il Lecce è stata eccellente. Pulisic ha finalmente trovato il suo ritmo, producendo una prestazione straordinaria. Anche Moreira si è confermato prezioso, in grado di trascinare la squadra e andare in rete, mostrando grandissima intelligenza e maturità tattica in fase difensiva".

"Le critiche rivolte sono del tutto infondate, poiché una sola partita può risultare negativa, ma Amorim sta dimostrando che col tempo il Milan potrà esprimersi al meglio. Pertanto, occorre avere massima fiducia. La sconfitta contro il Benfica non giustifica l'enorme critica che ha ricevuto, e non sono d'accordo con essa. Goncalo Ramos attrae avversari e crea spazi. È vero che dovrebbe segnare di più, ma i suoi movimenti sono decisivi per generare opportunità. Merita attenzione e fiducia".