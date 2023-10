Il Milan è in pressing su Zlatan Ibrahimovic: il motivo!

La società rossonera sarebbe in pressing su Zlatan Ibrahimovic per quanto riguarda il suo ingresso in società...

Dalle parti di via Aldo Rossi Gerry Cardinale vorrebbe che Ibra tornasse al Milan in qualità di dirigente. Per lo svedese la proposta del patron di RedBird è assolutamente intrigante, ma vuole rifletterci un po' su.

A breve una decisione? — Per Zlatan Ibrahimovic si parla sempre più spesso di un ingresso in dirigenza e alla fine la sensazione è che lo svedese possa dire sì all'ingresso in società. Le tempistiche e le modalità non sono ancora note. I tifosi rossonero aspettano e sperano di vederlo spesso a San Siro in qualità appunto di dirigente. Staremo a vedere. Ma nel frattempo, parlando di mercato, grandissima attenzione. Milan scatenato a gennaio: è deciso, arrivano 3 colpi! <<<

