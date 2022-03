Futuro Ibrahimovic, tante le incognite in vista della prossima stagione

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: il futuro è incerto. Questa potrebbe essere l'ultima stagione dello svedese in rossonero?

Nei giorni scorsi Zlatan Ibrahimovic ha parlato dicendo di voler restare al Milan fin quando i rossoneri non riusciranno nel loro intento di vincere un trofeo. Le parole dello svedese sono state forti. Milano è la sua seconda casa come ha lui stesso affermato. Ibra vorrebbe continuare a giocare anche per quanto concerne la prossima stagione, ma ci sono delle incognite riguardanti l'aspetto fisico.

Michele Criscitiello la pensa così

“I rossoneri hanno la colpa di aver rinviato gli acquisti invernali in estate. Pioli aveva bisogno di rinforzi subito. Non ad agosto. Il difensore serviva numericamente e qualitativamente. Poi se in attacco non hai Ibra non puoi pensare di non prendere una alternativa a Giroud. Confermare lo svedese è stato un doppio errore, anzi triplo. Il primo errore: 7 milioni netti ad un calciatore di 40 anni non si possono dare. Dovrebbero vietarlo per legge. Se tieni Ibra e non pensi che ti servano altre due prime punte affidabili significa che vuoi giocare col fuoco. Terzo errore: a gennaio non puoi ignorare il problema e ti metti a fare le scommessine su ragazzi del 2004 quando invece la punta ti serve il 1 febbraio”.

Ancora le parole del numero 1 di Sportitalia

“Pioli su questo non ha colpe. Il mercato di riparazione, il Milan l'ha fatto passare in cavalleria ma serviva per ovvie ragioni, tra infortuni ed emergenze. Rischia di far passare un treno sul quale bisognava restarci. La fortuna è che l'Inter non corre. Ora c'è il Derby tra due squadre che potrebbero ritrovare nuova linfa da una semifinale che vale più di una stracittadina, in questo momento storico della stagione. Anche su Pioli abbiamo qualche dubbio: quando arrivano i mesi primaverili, solitamente, la squadra cala. Può essere una coincidenza e ce lo auguriamo ma attenzione a non sottovalutare numeri e statistiche. Il campionato, quest'anno, si vince grazie soprattutto ai dettagli”. Queste le parole di Michele Criscitiello.

