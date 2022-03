Mercato Milan – Arrivano conferme: “Possibili due super colpi in attacco”

Fra poche ore andrà in scena il derby meneghino d'andata di Coppa Italia, valevole per le semifinali della competizione nazionale.

Dopo i mezzi passi falsi in campionato, che hanno permesso al Napoli di tornare in vetta in coabitazione con i rossoneri, le due compagini milanesi cercano il riscatto in un derby tutto da vivere.