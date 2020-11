Ibrahimovic a Sportbladet: “Torno tra una o due settimane: senza pallone sarei perso”. E sulla Nazionale

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla testata svedese Sportbladet. L’attaccante ha parlato dell’infortunio, della Nazionale e della sua passione per questo sport. Ecco le sue parole

INFORTUNIO – “Non è niente di grave. Solo una o due settimane”.

RITORNO IN NAZIONALE – “Se me lo chiedi, risponderò onestamente: Sì, mi manca la nazionale. Non è un segreto”.