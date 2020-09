Iachini: “Chiesa? E’ concentrato sulla Fiorentina, lo dimostra in ogni allenamento”

MILANO – Durante la conferenza stampa alla vigilia della prima partita di campionato, Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha risposto anche ad una domanda su Federico Chiesa, giocatore molto apprezzato dal Milan: “Finché indossa la nostra maglia deve lottare fino all’ultimo minuto per il bene di tutti. Sotto questo aspetto ho avuto delle belle risposte da parte sua in allenamento. Io sono concentrato sulla possibilità che rimanga qui, perché non ho segnali diversi al momento. Il mercato riserva spesso tante sorprese, ma quello che accadrà lo decideranno Chiesa e il presidente Commisso. Ad oggi Federico è qui con la testa e con il cuore: lo dimostra in ogni allenamento”.