I risultati del weekend per le giovanili dei rossoneri

Andiamo a vedere i risultati delle squadre giovanili rossonere nel weekend appena concluso. Il comunicato rossonero

Redazione Il Milanista

“Nel weekend posizionato tra aprile e maggio in copertina, per il Settore Giovanile rossonero, c'è l'Under 17 di Mister Lantignotti, squadra che ha chiuso la stagione regolare con un bel 6-2 sul Cittadella. Il Milan era già sicuro del primo posto nel girone e arriva alla Fase Nazionale col vento in poppa. Finisce 1-1 il Derby della Primavera femminile: le ragazze di Mister Corti agganciano momentaneamente in vetta la Juventus, impegnata mercoledì nel posticipo contro l'Hellas Verona”.

Al via le fasi interregionali

“Tra le altre categorie hanno preso il via le fasi interregionali, con in campo Under 15 femminile, Under 14 e Under 13: successi esterni per la prima - 2-0 sulla Carrarese - e l'ultima, ok per 3-1 sul campo dello Spezia; ko i ragazzi del 2008 contro l'Atalanta al Vismara”.

I risultati nel dettaglio

“PRIMAVERA: 15ª giornata di ritorno, Empoli-Milan 3-1 (10' Gala)

PRIMAVERA FEMMINILE: 9ª giornata di ritorno, Inter-Milan 1-1 (42'st Sperduto)

UNDER 18: 13ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan 3-1 (37' Pandini)

UNDER 17: 13ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 6-2 (1' e 1'st Longhi; 16' Tavernaro; 43' Perrucci; 18'st Nahrudnyy; 30'st Rossi)

UNDER 15 FEMMINILE: 1ª turno fase interregionale, Carrarese-Milan 0-2 (Lupatini, Montaperto)

UNDER 14: 1° turno fase interregionale, Milan-Atalanta 1-2 (27'st Plazzotta)

UNDER 13: 1° turno fase interregionale, Spezia-Milan 1-3 (Bompan, Grilli, Pisati)

UNDER 12: 8ª giornata, Centro Schuster-Milan 1-3 (Borsa, Cozzi, Sorrentino)

UNDER 11: 9ª giornata, MFA-Milan, ore 16.00 - Viale Faenza 7, Milano”. Questo il comunicato rossonero.

Maignan MVP di Milan-Fiorentina

"Il gol decisivo lo segna Leão ma le mani sulla vittoria le mette Mike Maignan. Una parata importante al minuto 76, un riflesso da campione su Cabral, con successivo intervento a evitare che il pallone entri dopo la prima respinta.

Il portiere francese, fino a quel momento inoperoso, trova il modo per rivelarsi decisivo nel momento giusto. Come un gol, come sanno fare i grandi portieri d'altronde. In stagione Mike ha disputato 29 partite in questa Serie A, mantenendo la porta inviolata in 15 partite, più del 50%. Nel pomeriggio di San Siro sono 50 i palloni giocati dal francese, con 7 passaggi positivi e anche un duello aereo vinto, di testa in uscita dalla propria area. Un'altra prestazione da protagonista". Questo il comunicaro del Milan sulla nomina di Maignan come MVP di Milan-Fiorentina.