Stato di forma della Serie A: Milan primo. Ma occhio al calendario

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? Vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus di TMW, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime dieci partite di campionato disputate. In vetta a questa speciale graduatoria c'è il Milan di Stefano Pioli, con 22 punti. Segue la Juventus, poi le due romane e la Fiorentina sul gradino più basso del podio. Ecco il dato.

Nel frattempo la corsa scudetto è ancora aperta, Milan ed Inter infatti si sfidano per il tricolore e per ora nessuno delle due intende frenare la propria corsa. Guida la classifica del campionato di Serie A, i rossoneri a quota 77 punti, seguiti dall'Inter a 75. La formazione di Stefano Pioli dovrà affrontare nella prossima uscita l' Hellas Verona di Tudor, squadra molto ostica e ben organizzata. I nerazzurri invece ospiteranno al Meazza l'Empoli di Andreazzoli , che ad oggi occupa il 14esimo posto in Serie A. Il Milan indubbiamente, ha un calendario più difficile rispetto ai propri cugini: Verona, Atalanta e Sassuolo contro, Empoli, Cagliari e Sampdoria. Sarà certamente difficile per entrambe ottenere tre successi, ma gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno solo squadre di bassa classifica, che certamente daranno meno filo da torcere ai propri giocatori. Ma nel calcio si sa , nessuna partita è scontata e va sempre giocata fino al fischio finale.