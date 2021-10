I fratelli Hernandez: “Un piacere essere qui insieme. Momento eccezionale”

Ecco le parole dei fratelli Hernandez dal ritiro della Francia. I due sono stati convocati insieme per la volta

Sempre dal ritiro di Clairefontaine è intervenuto il commissario tecnico dei blues Didier Deschamps, in vista delle semifinali di UEFA Nations League contro il Belgio: "C'è un titolo in palio, abbiamo una semifinale da giocare contro una delle migliori squadre del mondo. Con Italia e Spagna dall'altra parte, siamo in quattro a lottare per questo titolo. Abbiamo fatto di tutto per qualificarci a questa fase finale in un girone molto duro. Vogliamo vincere questo titolo. Prima c'erano solo due titoli in palio: gli Europei e la Coppa del Mondo. Adesso c'è la Nations League. Questo è il nostro obiettivo".