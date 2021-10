Deschamps: “Giroud? Ho preso le mie decisioni ma…”

Ecco le parole di Didier Deschamps a Telefoot sulla mancata convocazione di Olivier Giroud in Francia

Il periodo non d'oro della Francia però è continuato anche per le qualificazioni al prossimo mondiale in Qatar nel 2022: due pareggi per 1 a 1 contro Ucraina e Bosnia ed Erzegovina e la vittoria per 2 a 0 contro la Finlandia.

Ora la selezione francese può riscattare la stagione in Nations League. I transalpini giovedì prossimo scenderanno in campo per le semifinali della competizione contro il Belgio. Chi vincerà giocherà domenica sera la finale contro la vincente di Italia Vs Spagna.

Per le due partite la Francia il commissario tecnico Didier Deschamps ha convocato il rossonero Theo Hernandez, ma ha deciso di lasciare a Milanello Olivier Giroud. L'attaccante classe '86 non ha ben digerito la mancata convocazione in Nazionale ma soprattutto non ha gradito il fatto di essere stato ignorato da Deschamps il quale non ha neppure chiamato l'ex Chelsea per spiegargli le motivazioni della mancata convocazione. Ai microfoni di Telefoot però l'ex giocatore e allenatore della Juventus ha dichiarato di non avere rimpianti: “Se sono pentito di non aver parlato prima con Giroud? No, affatto. Ho preso le mie decisioni, ma di certo c’è la possibilità che Olivier torni a fare parte della squadra in futuro”.