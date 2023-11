Hummels: “Vogliamo fare lo stesso tra due settimane per il primo posto”

"Vogliamo fare lo stesso in casa tra due settimane e assicurarci il primo posto davanti ai nostri tifosi".

I rossoneri, ora, per qualificarsi dovranno compiere un vero e proprio miracolo. Dovranno sperare che il Borussia qualificato batti il Paris Saint Germain, ed inoltre il Milan dovrà ottenere tre punti pesantissimi contro il Newcastle in Inghilterra. La speranza è sempre l'ultima a morire ed è vero, ma le possibilità restano comunque molto basse.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.