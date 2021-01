Hogdson: “Non sono sorpreso dell’interesse per Zaha”

MILANO – Nei giorni scorsi è rimbalzata dall’Inghilterra il rumors dell’interesse del Milan per Wilfred Zaha, esterno d’attacco e all’occorrenza prima punta del Crystal Palace. Sull’ex Manchester United non ci sarebbero però solo i rossoneri ma anche il PSG del nuovo tecnico Mauricio Pochettino. Il giocatore è una la vera rivelazione di questa Premier League, durante la quale ha messo a referto 8 gol e 2 assist in 15 presenze. Un bottino niente male per il classe ’92 il cui valore si aggira intorno ai 50 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo esosa dalle parti di via Aldo Rossi. E il club di Londra non ha intenzioni di fare sconti o di svenderlo visto che il contratto con l’ivoriano scadrà solamente nel 2023. Discorso diverso invece per il PSG, con Leonardo che, secondo quanto riportato da todofichajes.com, sarebbe intenzionato a portare il giocatore all’ombra della Tour Eiffel in prestito inserendo, magari, una clausola per poterlo acquistare a titolo definitivo in estate.

ROY HOGDSON – Alla guida del Crystal Palace c’è una vecchia conoscenza della Serie A: Roy Hogdson. L’ex tecnico della Nazionale inglese ha allenato in Italia l’Inter di Moratti e l’Udinese dei Pozzo. E proprio l’allenatore ha parlato in conferenza stampa dell’interesse del Milan e del PSG per Zaha. Ecco le sue parole: “Ci sono state molte speculazioni su di lui negli anni e lascio cadere queste preoccupazioni. Sta bene e non mi sorprende che ci siano club che vorrebbero ingaggiarlo, ma tante cose vanno sistemate prima che un giocatore lasci un club. Io sono felice che al momento Zaha stia giocando così e stia dimostrando disciplina, concentrazione e passione per il calcio e il club. Finché non avrò motivo di pensare il contrario, mi aspetto che continui così“. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<