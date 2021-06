“Ho l’accordo con l’Inter”. Così parlò Calhanoglu…

Ecco le parole del turco Hakan Calhanoglu alla testa TRT Sport

Redazione Il Milanista

In casa Milan ora c'è un nuovo problema. Un problema legato al trequartista. Infatti il tecnico Stefano Pioli in questo momento è senza un giocatore da schierare in quel ruolo. E' una notizia che ha lasciato a bocca aperta tutti gli addetti ai lavori. Soprattutto quelli rossoneri che erano convinti di poter contare ancora su Hakan Calhanoglu.

All'entourage del turco erano infatti arrivate poche proposte: una da parte del club di via Aldo Rossi, una dall'Al-Duhail do oltre 30 milioni, e un timido sondaggio da parte dell'Atletico Madrid che riteneva il turco il piano B al friulano De Paul. Il motivo delle poche offerte ricevute è anche dalle prestazioni dell'Europeo: la Turchia, infatti, è stata una delle delusioni della kermesse, capace di collezionare ben 0 punti in tre partite ed uscendo ai gironi della competizione.

Maldini e Massara (forse) speravano di riuscire a trattenere il turco, ma nelle ultime ore l'Inter ha piazzato l'offerta giusta: 5 milioni per 3 anni più bonus. A confermare il buon esisto della trattativa con l'altro club di Milano è lo stesso Hakan Calhanoglu che, ai microfoni di TRT Sport ha dichiarato "Ho raggiunto un accordo con l'Inter, domani sosterrò le visite mediche e firmerò il contratto". Il Milan, dal canto suo, aveva presentato un'offerta da 4 milioni a stagione e non voleva spingersi oltre. Marotta e Ausilio hanno deciso di prendere il nazionale turco soprattutto dopo i problemi cardiaci di Eriksen che difficilmente avrà l'idoneità sportiva in Italia. Ma anche l'entourage del turco ci ha messo del suo: il suo agente, Gordon Stipic, ha infatti offerto ai nerazzurri il ragazzo perché non vuole lasciare il capoluogo lombardo per motivi personali.

Ora dovrà essere bravo il neo tecnico dell'Inter Simone Inzaghi a trasformare l'altalenate turco nel suo nuovo Luis Alberto. Un'impresa non facile,