Hauge: “Milan? E’ un passo che non vedo l’ora di fare. Ma devo ringraziare il Bodo”

MILANO – Poco prima di salire sull’aereo che lo porterà a Milano, Jens Petter Hauge è stato intercettato da TV 2 Sporten. Ecco cosa ha detto il prossimo acquisto rossonero: “È chiaro che è un club incredibilmente grande le cose sono diventate realtà negli ultimi giorni e penso sia fattibile giocare nel Milan. Sarà emozionante vedere cosa porteranno i prossimi giorni spero che andrà tutto bene. È un passo che sentivo di essere pronto a fare. Devo solo ringraziare il Bodo/Glimt per la collaborazione che abbiamo avuto negli ultimi giorni”.

SUI CONTATTI CONTATTI CON MALDINI – “Ci sono state delle conversazioni. E ovviamente non vedo l’ora di tornare di nuovo lì e di parlare adeguatamente con loro. Oggi si tratta principalmente di viaggi e test, quindi sarà emozionante vedere cosa succederà dopo. È stato un buon anno per me e ora sarà emozionante fare l’ultimo passo. È un passo che non vedo l’ora di fare”.

ADDIO BODO/GLIMT – “Sarà difficile lasciare questa squadra. C’è entusiasmo sia intorno al Bodo/Glimt che al calcio norvegese che non ho sperimentato da quando ho iniziato a giocare ai massimi livelli. È difficile lasciare il club, ma allo stesso tempo tutti concordano sul fatto che sia giusto per me farlo ora”.