Marco Pasotto, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport le dichiarazioni di Amorim dopo la partita Udinese-Milan (0-2)

, giornalista, ha espresso le sue opinioni su La Gazzetta dello Sport riguardo alle parole didopo Udinese-Milan (0-2): "Il percorso altalenante sembra ora dirigersi verso il basso. Un po’ di discesa non crea preoccupazioni, anzi: tranquillizza gli animi dopo il tumulto recente sulla Manica. Le aspettative sulla reazione dei rossoneri dopo i recenti fallimenti – per chi non ricorda: la brutta figura a Bournemouth, il caso Maignan, tre infortuni significativi nella fase preliminare – ha dato un risultato piuttosto rassicurante. Il Milan olografico di giovedì ha riconquistato forma, sostanza e carattere. Recuperando convinzioni che sembravano distrutte all'improvviso. Il trionfo ha un significato non solo per la classifica – Roma raggiunta al terzo posto –, ma anche per la capacità di alleggerire il peso degli assenti. È un numero considerevole, ma di grande importanza. È un segnale importante, a meno di una settimana dal derby. E il Milan è tornato a essere in grado di colpire il bersaglio, un’impresa che in Inghilterra non era riuscita nemmeno una volta. "