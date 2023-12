Muller parla di Guirassy: “Vi dico se può giocare assieme a Giroud…”

Il Milan si prepara alla prossima sessione di mercato. La squadra di Stefano Pioli non vede l'ora di fare la differenza e poter dire la sua

Serhou Guirassy si prepara ai prossimi incontri di campionato. La squadra rossonera nel frattempo lavorare per potersi assicurare le sue prestazioni nel corso dei prossimi incontri di campionato. Gennaio si avvicina e il Milan vuole fare il possibile ed essere sicuro di avere un vero e proprio bomber per il resto della stagione.

Hansi Muller ha parlato proprio dell'inserimento del calciatore all'interno del team rossonero. Ecco le dichiarazioni dell'ex calciatori: "Se può giocare insieme a Giroud? Se la gente si chiede queste cose, torno al discorso-Beccalossi. Quando arrivai all’Inter, la domanda era simile. Ma se tu hai giocatori che sanno giocare a pallone, c’è sempre una soluzione per farli stare insieme. Io e lui ci siamo voluti bene, altrimenti non giocavamo a carte fuori dal campo. Quelli bravi devono giocare insieme ".

Una dichiarazione semplice che fa capire benissimo cosa deve fare il Milan se dovesse affondare per il centravanti. Adesso non resta altro che aspettare evoluzioni dal mercato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.