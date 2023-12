Gazzetta dello Sport: “Milan nuovi gol. Avanti tutta su Guirassy”

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si è concentrata sul mercato del Milan e sul prossimo colpo in attacco

Tuttavia per completare l’operazione serve una proposta importante e un progetto serio. Il centravanti guineano infattinon sarà a disposizione per alcune settimane, dovendo partecipare alla Coppa d’Africa. Inoltre c’è da considerare che ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro.