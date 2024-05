Milan, su Gudmundsson ci sono anche Juve, Inter e Napoli. Il prezzo

L'islandese è stato un grande protagonista col Genoa in questa stagione e piace alle big, Milan compreso. I rossoblù hanno fissato il prezzo

La stagione ormai è conclusa e si avvicina l'apertura del calciomercato , in cui il Milan vuole rinforzare la rosa. Uno dei pezzi pregiati della sessione estiva sarà sicuramente Albert Gudmundsson del Genoa . L'islandese è stato una delle grandi rivelazioni di questa Serie A.

Il fantasista rossoblù ha trascinato la squadra di Alberto Gilardino, chiudendo l'annata con 14 gol e 4 assist in 35 partite di campionato, più 2 gol in 2 presenze in Coppa Italia. Numeri sì, ma anche dribbling e giocate. Tutto questo inevitabilmente ha attirato le attenzioni dei grandi club.